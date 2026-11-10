Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật và 3 tuyến cao tốc

Ngày 10/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng tại hội trường

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về các dự án Luật gồm: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.