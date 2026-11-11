Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp luật. Ảnh: Viết Chung

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án luật.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án luật này.

Một nội dung đáng chú ý trong chương trình làm việc là báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Các thành viên Chính phủ cùng đại diện các cơ quan, cá nhân có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, tiếp thu và làm rõ các ý kiến của đại biểu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu nêu.

Đồng thời, các đại biểu thảo luận tại tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.