Quốc hội thảo luận một số dự án luật lĩnh vực y tế

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XVI và đoàn ĐBQH tỉnh tham dự thảo luận tại tổ 14.

Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành các dự án luật. Tỉnh Tuyên Quang có 2 đại biểu tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế từ địa phương.

Phiên thảo luận tổ số 14 sáng 21-10.

Tháo gỡ vướng mắc Quỹ Bảo trợ trẻ em

Tham gia thảo luận vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu Lý Thị Lan cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của luật.

Từ thực tiễn tại Tuyên Quang, đại biểu góp ý hoàn thiện một số nội dung về cơ chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em, sau khi chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về trẻ em sang ngành Y tế, việc tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em đã phát sinh vướng mắc, hiện chưa có hướng dẫn mới phù hợp với mô hình tổ chức hiện nay, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chi Quỹ. Việc chậm hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính kịp thời của các hoạt động hỗ trợ trẻ em. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung một khoản tại Điều 95 Luật Trẻ em, giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XVI và đại biểu dự thảo luận tổ.

Về xác định mức độ khuyết tật, theo đại biểu, khi bãi bỏ các Điều 16, 17, 18, 19 và 20 của Luật hiện hành để chuyển các quy định về tổ chức hội đồng, phương pháp, trình tự và thủ tục sang văn bản dưới luật, cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật trong giai đoạn chuyển tiếp. Từ thực tiễn Tuyên Quang, nhiều người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng ở vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn trong việc đi lại, tiếp cận dịch vụ giám định y khoa và thực hiện các thủ tục hành chính. Đại biểu đề nghị bổ sung Điều 8 quy định chuyển tiếp theo hướng: Giấy xác nhận khuyết tật đã được cấp trước ngày Luật có hiệu lực tiếp tục có giá trị theo quy định; việc thay đổi tổ chức, thẩm quyền hoặc thủ tục xác định mức độ khuyết tật không phải là căn cứ để yêu cầu người khuyết tật thực hiện lại thủ tục, trừ trường hợp phải xác định lại hoặc thu hồi theo quy định của pháp luật.

Về bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Người cao tuổi và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Người cao tuổi theo hướng: “Người cao tuổi được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.”

ĐBQH Lý Thị Lan phát biểu ý kiến.

Bổ sung pháp lý chặt chẽ trong ghép mô, tạng

Tham gia ý kiến về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, đại biểu Vương Thị Hương, thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Luật. Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định để bảo vệ người hiến, bảo đảm công bằng cho người bệnh chờ ghép, phòng ngừa thương mại hóa và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của y học tái tạo.

Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu Vương Thị Hương đánh giá việc bổ sung “tế bào và các sản phẩm từ mô, tế bào” là cần thiết, phù hợp với sự phát triển của ghép tế bào gốc, tế bào miễn dịch trị liệu và y học tái tạo. Đại biểu đề nghị rà soát toàn bộ dự thảo theo chuỗi từ hiến, lấy, tiếp nhận, xử lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng đến theo dõi, truy xuất và chi trả; đồng thời xây dựng chế định riêng đối với: Tế bào lấy trực tiếp từ người hiến; Tế bào, sản phẩm từ tế bào đã được phân lập, nuôi cấy, tăng sinh, biệt hóa hoặc sản xuất; Tinh trùng, noãn, phôi.

ĐBQH Vương Thị Hương phát biểu.

Về quyền lợi của người hiến, đại biểu lưu ý quy định tại Điều 18 và Điều 27 buộc phạm nhân hiến mô hoặc bộ phận cơ thể phải tự chịu chi phí chăm sóc, phục hồi sức khỏe sau hiến, trong khi người hiến khác được miễn phí. Đại biểu cho rằng không có cơ sở khách quan để tạo ra hai chuẩn quyền lợi đối với cùng một hành vi hiến tặng tự nguyện, hợp pháp và nhân đạo.

Đại biểu đề nghị sửa theo hướng phạm nhân hiến mô, tế bào hoặc bộ phận cơ thể được chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí ngay sau khi hiến. Đây là chi phí y tế phát sinh trực tiếp từ can thiệp chuyên môn, không phải khoản trả công hay lợi ích vật chất làm phát sinh nguy cơ thương mại hóa.

Về quyền lợi của người hiến mô, tế bào, đại biểu cho rằng quy định cho phép “bồi dưỡng, hỗ trợ một số chi phí hoặc quà tặng” là quá rộng. Nếu không xác định rõ loại chi phí, mức chi, nguồn chi, chủ thể chi trả và cơ chế kiểm soát, khoản “bồi dưỡng” hoặc “quà tặng” có thể bị biến tướng thành đối giá cho nguồn hiến. Đại biểu đề nghị thay bằng cơ chế hoàn trả chi phí hợp lý, thực tế, phát sinh trực tiếp từ việc hiến, như đi lại, ăn ở, khám, xét nghiệm, điều trị, theo dõi và phần thu nhập hợp lý bị mất. Khoản chi trả không được căn cứ vào số lượng, chủng loại, chất lượng hoặc giá trị sinh học của mô, tế bào; không được biến thành tiền mua bán nguồn hiến. Theo đại biểu Vương Thị Hương, các quy định về hiến, lấy, ghép mô, tạng cần được thiết kế chặt chẽ từ đầu để vừa khuyến khích nghĩa cử nhân đạo, vừa bảo vệ người hiến, người bệnh và giữ vững sự trong sạch, công bằng của hệ thống điều phối quốc gia.