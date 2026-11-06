Quốc hội thảo luận loạt dự án luật về thuế, đấu thầu và môi trường

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận tại hội trường.

Cụ thể, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng. Chương trình được Truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về 2 dự án Luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 39 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến đối với 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Sau khi điều chỉnh bổ sung, Kỳ họp thứ 2 kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11, trong đó ngày 21/11 là ngày bế mạc.