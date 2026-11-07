Quốc hội thảo luận Hội trường về Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Phiên thảo luận. (Nguồn: quochoi.vn)

Tại Phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; đánh giá hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ.

Các đại biểu đánh giá cao dự án Luật có nhiều quy định đổi mới mạnh mẽ như mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ban Quản lý, rút gọn đáng kể, thực chất về trình tự, thủ tục ký kết, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và quy định tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện thỏa thuận quốc tế sau khi ký.

Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về tạo thuận lợi cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; bảo đảm rõ trách nhiệm và phân cấp, phân quyền đi kèm cơ chế kiểm soát, giám sát, đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, phòng ngừa rủi ro pháp lý cho Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện văn bản quy định chi tiết Luật.

Phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế trong tổng thể chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng ta, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng cho biết, dự án Luật góp phần hoàn thiện một bước khuôn khổ pháp luật về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới. Bộ Ngoại giao cảm ơn các ý kiến tâm huyết, xác đáng của đại biểu Quốc hội và sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) gồm 47 điều, thay thế Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020, được trình Quốc hội cho ý kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Nội dung dự thảo Luật quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.