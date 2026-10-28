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Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Sáng 28/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Báo VietnamPlus
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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Huế Nguyễn Hải Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Huế Nguyễn Hải Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Tô Ái Vang phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Bùi Xuân Hải phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Bùi Xuân Hải phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Đức Hiển phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Đức Hiển phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Anh Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thao-luan-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-chung-khoan-post1144674.vnp