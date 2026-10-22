Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án Luật trên.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về các nội dung: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

(Ảnh minh họa)

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 Chương, 61 Điều. So với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (gồm 10 chương, 83 Điều), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) giảm 22 Điều.

Trong đó, các nội dung bổ sung mới gồm quy trình giao dịch bất động sản, trong đó quy định nguyên tắc thực hiện giao dịch và khung về quy trình giao dịch giao dịch bất động sản. Quy định về mã định danh điện tử tạo lập cho từng tổ chức, cá nhân, bất động sản hoặc đối tượng khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Quy định về cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng kinh doanh bất động sản được bảo đảm bằng việc chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc theo thỏa thuận của các bên. Mở rộng các loại hợp đồng chuyển nhượng trong kinh doanh bất động sản.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 chương, 115 điều. Trong đó sửa đổi nhiều nội dung liên quan tới đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất…

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 132 điều (giảm 66 điều so với Luật Nhà ở năm 2023). Dự thảo bổ sung định hướng phát triển 4 nhóm nhà ở chính sách, áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà, gồm: nhà thương mại, nhà cho thuê, nhà công vụ, nhà chính sách.