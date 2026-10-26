Quốc hội thảo luận dự án Luật An ninh dữ liệu

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, ngày 26/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật sau: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).