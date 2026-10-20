Quốc hội thảo luận cơ chế thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 20/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Theo Báo cáo về công tác tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã rà soát các quy định cụ thể của dự thảo Bộ luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm tính khả thi, điều kiện thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan đối chiếu các nội dung liên quan giữa các dự án luật cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua và các luật khác đang có hiệu lực để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Việc ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến các tội phạm rửa tiền, kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đánh giá tính khả thi của cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua thủ tục kết tội trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị quyết quy định trường hợp, căn cứ, điều kiện áp dụng cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án hình sự; Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền khởi kiện, yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự; Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 chương, 22 điều; tập trung quy định các nhóm nội dung cơ bản: Những vấn đề chung về cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội (chương I); thủ tục xem xét, giải quyết việc thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội (chương II); tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành (chương III).

Trong phiên họp chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật này