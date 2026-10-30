Quốc hội thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về 2 dự án Luật và các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường (truyền hình, phát thanh trực tiếp) về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Các đại biểu cũng thảo luận về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.