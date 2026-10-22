Quốc hội thảo luận 3 dự án luật về đất đai và bất động sản

Ngày 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại Tổ 16 về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lai Châu đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai; mở rộng chính sách nhà ở công vụ cho cán bộ, viên chức vùng khó khăn và hỗ trợ nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với thực tiễn các địa phương miền núi.