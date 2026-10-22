Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Quốc hội thảo luận 3 dự án luật về đất đai và bất động sản

Chiều 22/10/2026, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Vũ Danh Hiệp phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Vũ Danh Hiệp phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế và tỉnh Ninh Bình thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế và tỉnh Ninh Bình thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và thành phố Đồng Nai thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và thành phố Đồng Nai thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-3-du-an-luat-ve-dat-dai-va-bat-dong-san-post1396528.html