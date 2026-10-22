Quốc hội thảo luận 3 dự án luật về đất đai và bất động sản

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Vũ Danh Hiệp phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế và tỉnh Ninh Bình thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và thành phố Đồng Nai thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc