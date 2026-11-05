Quốc hội thảo luận 3 dự án luật và chương trình mục tiêu quốc gia

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp và biểu quyết thông qua nội dung bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên thảo luận tại hội trường.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật, gồm: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.