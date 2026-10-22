Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận 3 dự án luật liên quan đến đất đai, nhà ở.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về hai dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trong cả hai phiên họp buổi sáng và buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật nêu trên.

7 nhóm chính sách lớn trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai được thiết kế theo tư duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66 của Trung ương, gồm 9 chương, 115 điều (giảm 7 chương, 145 điều so với Luật Đất đai năm 2024).

Theo đó, các quy định của Luật Đất đai liên quan trực tiếp đến quyền của người sử dụng đất đang còn phù hợp thì được giữ lại trong luật; các nội dung quy định chi tiết liên quan đến trình tự, thủ tục được giao Chính phủ quy định.

Dự thảo luật được thiết kế theo 7 nhóm chính sách đất đai:

(1) Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(2) Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

(3) Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

(4) Hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất.

(5) Hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

(6) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phân cấp, phân quyền.

(7) Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.