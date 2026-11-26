Đồng bộ kiến trúc số với chuyển đổi số quốc gia

Sáng 25/11, tại Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội phiên bản 2.0. Đây được xác định là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của cơ quan lập pháp, đáp ứng những thay đổi về pháp lý, tổ chức bộ máy và yêu cầu kết nối với kiến trúc số quốc gia.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Kiến trúc số Quốc hội phiên bản 1.0 được ban hành tháng 7/2025, xác lập bản thiết kế tổng thể cho quá trình xây dựng Quốc hội số. Trong 34 hạng mục được xác định tại phiên bản này, đến nay có 10 hạng mục được đưa vào sử dụng, 11 hạng mục đang xây dựng và thử nghiệm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình tóm tắt về dự thảo Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0). Ảnh Quốc hội.

Một số hệ thống như quản lý văn bản điều hành điện tử, ứng dụng Quốc hội và phần mềm gỡ băng ghi âm đã trở thành công cụ làm việc thường xuyên của đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh những yêu cầu mới. Luật Chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 xác định Khung kiến trúc số của Quốc hội là một hợp phần của Khung kiến trúc số tổng thể quốc gia. Trong khi đó, các quy định về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng đặt ra yêu cầu mới đối với việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống số.

Đặc biệt, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia được ban hành theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 yêu cầu các cơ quan, tổ chức hoàn thành việc xây dựng, rà soát, cập nhật khung kiến trúc số chậm nhất ngày 29/1/2027.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan Quốc hội có sự thay đổi khi các vụ chuyên môn được chuyển về trực thuộc Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Vì vậy, việc ban hành Khung kiến trúc số phiên bản 2.0 được đặt ra nhằm xác lập thống nhất trách nhiệm trong quản lý nghiệp vụ, dữ liệu và tổ chức triển khai chuyển đổi số.

Theo báo cáo thẩm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, tỷ lệ vận hành các hạng mục chuyển đổi số mới đạt khoảng 29%; mới có 1/9 vùng dữ liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu và chưa có nền tảng tích hợp, phân tích dữ liệu.

Những hạn chế này cho thấy yêu cầu chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc đưa các phần mềm vào hoạt động, mà còn phải giải quyết bài toán kết nối, quản trị và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan trong Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0). Ảnh Quốc hội.

Quản trị AI phải đi trước ứng dụng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Khung kiến trúc số Quốc hội phiên bản 2.0 là định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và bí mật nhà nước xuyên suốt quá trình triển khai.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu Khung kiến trúc số phiên bản 2.0 phải có hiệu lực thực tế. Trong đó, quy trình nghiệp vụ cốt lõi phải đi trước phần mềm; quản trị trí tuệ nhân tạo phải đi trước ứng dụng; hạ tầng an ninh mạng phải được bảo đảm đầy đủ và dữ liệu phải được tập trung về một mối.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh Quốc hội.

Đây là những yêu cầu quan trọng đối với quá trình đưa AI vào hoạt động của Quốc hội. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với quy trình nghiệp vụ, cơ chế quản trị và trách nhiệm cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào triển khai các công cụ, phần mềm riêng lẻ.

Chủ tịch Quốc hội cũng dẫn thực tiễn hoạt động tại các kỳ họp để nhấn mạnh vai trò của hạ tầng Quốc hội số và ứng dụng AI. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, trong 9 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 9 luật; Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất diễn ra trong 17 ngày, thông qua 15 luật; Kỳ họp thứ 2 làm việc 27 ngày, thông qua 38 luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Khung kiến trúc số mới phải gắn với đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, việc ban hành khung kiến trúc không thay thế trách nhiệm thẩm định, quyết định đối với từng chương trình, dự án đầu tư, cũng không đồng nghĩa với việc phê duyệt chủ trương đầu tư hay dự toán ngân sách.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến giao Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến, tiếp tục rà soát và hoàn thiện dự thảo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu hoàn thành việc ban hành Khung kiến trúc số Quốc hội phiên bản 2.0 chậm nhất ngày 27/1/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận. Ảnh Quốc hội.

Việc hoàn thiện khung kiến trúc vì vậy tạo cơ sở thống nhất để quản lý dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và triển khai AI có kiểm soát trong hoạt động của Quốc hội.