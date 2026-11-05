Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, căn cứ đề nghị của Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội, thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 26 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 5, Điều 6 của Nội quy Kỳ họp Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, thứ nhất, bổ sung 6 nội dung vào Chương trình kỳ họp gồm: xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; xem xét quyết định chủ trương đầu tư ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp hai nội dung: một là, báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; hai là, việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Thứ hai, điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong Nghị quyết của kỳ họp.

Căn cứ tính chất của các nội dung, đồng thời để sử dụng hiệu quả thời gian kỳ họp, đối với 2 nội dung quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sẽ không bố trí trình bày Tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ, mà cơ quan trình, cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và dự kiến chỉ bố trí thảo luận việc này tại hội trường.

Thứ ba, Chính phủ đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội; về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Thứ tư, điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình cho phù hợp như: bố trí trình bày chung, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các nội dung do cùng cơ quan chủ trì soạn thảo; điều chỉnh thời gian ghép nội dung tại một số phiên họp trong tuần.

Đáng chú ý trong các nội dung được bổ sung vào kỳ họp, có nội dung về việc Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Việc ban hành Nghị quyết được chờ đợi sẽ tạo khung khổ pháp lý, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy du lịch phát triển.

Đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030. Trong đó, tập trung phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia; hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú, 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Đặc biệt việc ban hành Nghị quyết cũng nhằm kịp thời thể chế hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.