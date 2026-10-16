Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 7 luật thuộc lĩnh vực VHTTDL

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Thông tin tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày mai (17.10). Dự kiến, kỳ họp kéo dài 28 ngày, chia thành hai đợt nhằm bảo đảm thời gian xem xét, thảo luận và quyết định khối lượng lớn các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, đợt 1 diễn ra từ ngày 17.10 đến 14.11; đợt 2 từ ngày 20 đến 21.11. Để hoàn thành chương trình đề ra, Quốc hội dự kiến làm việc 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Các cơ quan của Quốc hội cũng sẽ làm việc cả ngày Chủ nhật để phục vụ kỳ họp.

Thông tin cụ thể về chương trình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến đối với 4 dự án.

Trong số các dự án trình Quốc hội có 42 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cung cấp thông tin về phiên họp

Đáng chú ý, trong các dự án được xem xét, thông qua tại kỳ họp có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm: Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Đây là những lĩnh vực quan trọng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL, được đặt trong chương trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tại kỳ họp lần này.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Như vậy, bên cạnh việc xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại kỳ họp này.

Ngoài công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính và ngân sách nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về phiên họp

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trong nội dung này có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về tài chính, ngân sách, Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; đồng thời xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Quốc hội cũng sẽ quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Đối với công tác giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong đó có Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Các phóng viên tham dự họp báo

Các nội dung này được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 207/2025/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Một nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình dự kiến, phiên chất vấn sẽ diễn ra vào ngày 12.11.

Quốc hội dự kiến lựa chọn hai nhóm lĩnh vực để chất vấn, liên quan đến kinh tế, nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, môi trường; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, nội vụ...

Cùng với các nội dung trên, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Với khối lượng công việc lớn, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tập trung đồng thời vào công tác lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện chức năng giám sát tối cao. Trong đó, việc xem xét sửa đổi, bổ sung 7 luật và cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là những nội dung đáng chú ý đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ bế mạc vào ngày 21.11.