Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, với 491/494 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Quốc hội cũng thống nhất thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các luật, nghị quyết được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực; chủ động chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027, đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng; phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật; nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng giao thông, công trình công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, phục hồi chức năng và dịch vụ số.

Chú trọng công tác gia đình, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới thực chất; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; thu hẹp khoảng cách giới trong lao động, việc làm, thu nhập và bảo hiểm xã hội;

Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trốn thuế, chuyển giá, buôn bán người;

Chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027, phù hợp với Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11.12.2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh mua sắm tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức. Đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ hạ tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Quốc hội cơ bản tán thành với Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Qua giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, Quốc hội ghi nhận những kết quả đạt được, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục khắc phục những bất cập, hạn chế; xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội; khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; khẩn trương xem xét, giải quyết các vụ việc đã được cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố kiến nghị; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2027.

Bên cạnh đó, Nghị quyết quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước.