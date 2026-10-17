Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung 7 luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 17/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 14/11. Đợt 2 từ ngày 20 đến 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quốc hội

Đây là kỳ họp có khối lượng công tác lập pháp đặc biệt lớn. Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với quản trị quốc gia và phát triển đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó xem xét, thông qua 43 dự án và cho ý kiến đối với 4 dự án.

Trong số các dự án trình Quốc hội có 42 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình; 1 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Quốc hội

Đáng chú ý, trong các dự án được xem xét, thông qua tại kỳ họp có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm: Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Đây là những lĩnh vực quan trọng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL, được đặt trong chương trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tại kỳ họp lần này.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 sáng 17/10. Ảnh: Quốc hội

Đối với việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Quốc hội sẽ: Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Bên cạnh việc xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bao gồm: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Đồng thời, dự kiến, chương trình Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, một trong các nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sẽ diễn ra vào ngày 12/11. Quốc hội dự kiến lựa chọn hai nhóm lĩnh vực để chất vấn, liên quan đến kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, môi trường; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, nội vụ...

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ bế mạc vào ngày 21/11.