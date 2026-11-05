Quốc hội sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc mới

100% đại biểu có mặt tán thành việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2. Ảnh: Media Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng ngày 5/11, Quốc hội nhất trí thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp.

Cụ thể, các đại biểu thống nhất bổ sung các nội dung sau:

Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp hai nội dung. Một là báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Hai là việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội chuyển nội dung xem xét thông qua “Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 /2023QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu” thành xem xét, quyết định “Phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế”.

Chính phủ còn đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung và được Quốc hội chấp thuận:

Một là điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Hai là cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Ba là về thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội.

Bốn là về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài.

Năm là sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026, giữ nguyên thời gian bế mạc vào đợt 2 ngày 21/11/2026.