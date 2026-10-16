Quốc hội sẽ xem xét Luật Nhà ở (sửa đổi), cho ý kiến Bộ luật Hàng hải và Đường thủy

Chiều 16/10, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đồng chủ trì họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng mai 17/10; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng một số vị chủ trì họp báo. Ảnh: Media Quốc hội.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 - 14/11; Đợt 2 từ ngày 20 - 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Từ ngày 15 - 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Đối với công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước…

Những dự án luật dự kiến được xem xét thông qua gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Các đại biểu và phóng viên tham dự họp báo. Ảnh: Media Quốc hội.

Cùng với đó là các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng.

Các dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách như: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2027.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.