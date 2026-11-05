Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Hà Nội và Phú Thọ

Sáng 5/11, Quốc hội đã nghe tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc

Trình bày tờ trình, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, căn cứ đề nghị của Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 6 nội dung vào chương trình kỳ họp gồm: xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; xem xét quyết định chủ trương đầu tư ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp. Ảnh: Media QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp hai nội dung. Một là, báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Hai là, việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong Nghị quyết của kỳ họp.

Đề nghị bổ sung nội dung về điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ

Thứ ba, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; về thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội; về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Do thời gian từ nay đến kết thúc đợt 1 kỳ họp không còn nhiều, để tránh việc điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp.

Quốc hội biểu quyết thông qua về bổ sung chương trình kỳ họp

Đối với các nội dung khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trước mắt sẽ không bố trí trình bày, thảo luận mà cơ quan trình, cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị cho ý kiến.

Đồng thời, nội dung quyết nghị về các vấn đề này sẽ được thể hiện cụ thể trong dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2 để đại biểu Quốc hội góp ý cụ thể khi các cơ quan xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Trường hợp nếu cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội bố trí thời gian phù hợp để thảo luận.

Với 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Hồi cuối tháng 10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Diện tích đất tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.000ha, trong đó hơn 2.170ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, hơn 742ha thuộc xã Lương Sơn và hơn 1.090ha thuộc phường Kỳ Sơn. Hai xã của TP Hà Nội tiếp nhận, bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân nhận hơn 2.600ha, Ba Vì nhận gần 1.340ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Phần diện tích từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.