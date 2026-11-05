Quốc hội sẽ xem xét cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất

Sáng 5/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp. Kết quả, có 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình.

Trình bày Tờ trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội, cùng tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp theo quy định pháp luật.

Theo đó, chương trình được bổ sung 6 nội dung. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Quốc hội cũng xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp về báo cáo của Chính phủ liên quan đến những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật; đồng thời xem xét việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Một nội dung khác được điều chỉnh là tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nội dung này được chuyển thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và đưa vào Nghị quyết kỳ họp.

Bổ sung các nội dung về Dung Quất, thuế và địa giới hành chính

Theo đề nghị của Chính phủ, chương trình cũng dự kiến bổ sung 5 nội dung để xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp. Các nội dung gồm: điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19 của Quốc hội; quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; và sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí mà Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung này nhằm tránh phải điều chỉnh chương trình nhiều lần, trong bối cảnh thời gian còn lại của đợt 1 kỳ họp không nhiều.

Việc đưa các nội dung vào chương trình sẽ căn cứ vào tình trạng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và điều kiện theo quy định. Riêng nội dung điều chỉnh địa giới hành chính, nếu đủ điều kiện, sẽ được bố trí trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường theo trình tự quy định.

Đối với các nội dung còn lại, trước mắt, cơ quan trình và cơ quan thẩm tra sẽ gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Nội dung quyết nghị dự kiến được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết kỳ họp để đại biểu góp ý. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội bố trí thời gian thảo luận phù hợp.

Bên cạnh việc bổ sung nội dung, chương trình kỳ họp cũng được điều chỉnh về thời gian và cách thức tiến hành một số phiên họp, như bố trí trình bày chung, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các nội dung do cùng cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời sắp xếp lại thời gian ghép nội dung tại một số phiên trong tuần.

Theo chương trình đã được thông qua, Quốc hội kết thúc đợt 1 Kỳ họp thứ 2 vào ngày 13/11/2026. Thời gian bế mạc đợt 2 vẫn giữ nguyên vào ngày 21/11/2026.