Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết riêng về điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp tại hội trường chiều 13/11.

Theo Tờ trình số 359 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền và đề nghị của các cơ quan, sau khi xem xét từng nội dung cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI với hai nội dung.

Thứ nhất, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền vào chương trình làm việc chiều 13/11.

Thứ hai, thay đổi hình thức quyết nghị đối với nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, thay vì quyết nghị nội dung này trong Nghị quyết chung của kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua một nghị quyết riêng về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nội dung này dự kiến được bố trí vào chương trình làm việc chiều 21/11.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự kiến chương trình chi tiết của kỳ họp sau khi được điều chỉnh đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội để xem xét, quyết định.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Kết quả, có 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.