Quốc hội sẽ lựa chọn 2 trong 6 lĩnh vực nóng để chất vấn

Tại Họp báo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều 16/10, Ủy viên là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan dự kiến lựa chọn các lĩnh vực/bộ trưởng, trưởng ngành nào để chất vấn, trả lời chất tại kỳ họp này.

Theo đó, ngay từ tháng 9/2026, Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát đã giúp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) có văn bản gửi các đoàn ĐBQH, đánh giá các vấn đề được nêu từ các cơ quan báo chí, trong xã hội, ý kiến cử tri...

Uỷ viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải trả lời tại họp báo.

Đến nay, trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đoàn ĐBQH và các kênh thông tin khác, thu thập tài liệu khác, đã giúp UBTVQH dự kiến 6 lĩnh vực: Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ.

"UBTVQH sẽ lựa chọn một số vấn đề báo cáo các vị ĐBQH quyết định, lựa chọn 2 lĩnh vực để chất vấn. Do khối lượng xây dựng pháp luật kỳ này lớn nên UBTVQH quyết định sẽ chất vấn trong vòng 1 ngày, dự kiến ngày 12/11/2026", ông thông tin.

Cùng với đó, UBTVQH sẽ lựa chọn hai bộ trưởng trả lời chính, các bộ trưởng có liên quan hoặc các vấn đề đa ngành như liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, giá nhà đất...có thể sẽ mời các bộ trưởng có liên quan cùng trả lời. Hiện, việc này đang trong quá trình thủ tục xin ý kiến nên chưa rõ 2 lĩnh vực cụ thể sẽ được lựa chọn để chất vấn.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến trả lời tại họp báo.

Trả lời tại họp báo về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến cho hay, dự thảo luật được xây dựng theo hướng dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch để quy định về giá đất.

Đồng thời, sẽ hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. "Mục tiêu là kết hợp, liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan, nhằm bảo đảm ngăn ngừa thao túng, hình thành giá ảo", bà nhấn mạnh.

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo luật yêu cầu tuân thủ pháp luật, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Luật sẽ quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư.

Cùng đó là bổ sung các ràng buộc, cam kết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi, cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi...