Tại chương trình họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đặt câu hỏi: Tại phiên chất vấn, vấn đề sử dụng AI trong học tập, nguy cơ học sinh phụ thuộc vào công nghệ, suy giảm khả năng tư duy độc lập đã được đại biểu Quốc hội đặt ra. Vậy Quốc hội có định hướng giám sát và hoàn thiện hành lang pháp lý như thế nào để vừa thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục, vừa bảo đảm an toàn, bảo vệ năng lực tư duy, sáng tạo của thế hệ trẻ trước những tác động tiêu cực của công nghệ?

Trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết đây cũng là vấn đề mà cử tri, nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội đã trao đổi, chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp này.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trả lời PV Báo Tri thức và Cuộc sống tại buổi họp báo. Ảnh: QH.

Kiểm soát AI, bảo vệ năng lực tư duy sáng tạo của học sinh

Ông Tạ Đình Thi cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chúng ta đã thông qua nhiều đạo luật liên quan. Riêng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tại Kỳ họp thứ 10, đã tham mưu, chủ trì thẩm tra khoảng 10 luật thuộc lĩnh vực này.

Trong đó có Luật Trí tuệ nhân tạo, được thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Đây là đạo luật rất mới. Hiện nay, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống đang triển khai để đưa luật vào cuộc sống.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống đặt câu hỏi tại buổi Họp báo.

Theo ông Tạ Đình Thi, tinh thần xuyên suốt của luật là thúc đẩy phát triển công nghệ AI cùng với các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác, tiến tới làm chủ lĩnh vực này. Đồng thời, luật hướng tới phát triển ứng dụng AI trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Mục tiêu xuyên suốt là phục vụ con người, phục vụ sự phát triển, bảo đảm an ninh, an toàn.

Bên cạnh những tác động tích cực, những tác động tiêu cực của AI cũng cần được quan tâm. Trên thực tế, sự phát triển của AI cần được kiểm soát chặt chẽ, có định hướng rõ ràng. Đồng thời, phải tăng cường giáo dục, phát triển và xây dựng kỹ năng cho người sử dụng, đặc biệt là học sinh trong nhà trường. Đây là yêu cầu rất cần thiết.

Trong luật cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình quốc gia về phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo. Trong đó, có yêu cầu quy định cụ thể và công nhận các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng người học, bao gồm cả học sinh ở những lứa tuổi cần được kiểm soát chặt chẽ hơn, nhằm bảo đảm an toàn và bảo vệ năng lực tư duy sáng tạo.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 về chuyển đổi số

Về định hướng giám sát, ông Tạ Đình Thi cho biết, trên cơ sở định hướng giám sát chung, vừa qua, Bộ Chính trị đã có kết luận và Quốc hội đã có kế hoạch cụ thể. Các cơ quan của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sẽ tập trung vào vấn đề này trong thời gian tới.

Hiện nay, Ủy ban được giao chủ trì giám sát việc thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết 57. Trong đó, Ủy ban rất quan tâm đến vấn đề ứng dụng AI. Trên cơ sở kết quả giám sát, thời gian tới sẽ có những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

"Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến vấn đề như Báo Tri thức và Cuộc sống đã nêu và tiếp tục giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của các vị trưởng ngành trong các lĩnh vực, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo", ông Thi cho hay.