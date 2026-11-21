Chiều 21/11, ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Tăng cường giám sát các cam kết sau chất vấn

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giám sát các cam kết, lời hứa của thành viên Chính phủ sau phiên chất vấn đối với hai lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ, ông Hoàng Nam Hải - đại biểu chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2.

Nghị quyết xác định rõ các nhiệm vụ, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, trong đó chủ yếu tập trung vào Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo ông Hải, tại phiên kết thúc chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương cụ thể hóa những cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện cụ thể. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm các vấn đề được chất vấn có chuyển biến trên thực tế, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân.

Ông Hải cho biết cơ sở dữ liệu về hoạt động giám sát của Quốc hội dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2027. Khi đó, kết quả thực hiện các nghị quyết giám sát sẽ được cập nhật thường xuyên, phục vụ hoạt động theo dõi của các cơ quan chức năng và giám sát của người dân.

Ông Hoàng Nam Hải trao đổi với báo chí chiều ngày 21/11. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Liên quan đến cơ chế ràng buộc trách nhiệm, ông Hải cho biết Kết luận số 96 và Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động giám sát đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm giải trình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng.

Đối với những trường hợp không thực hiện các kết luận, nghị quyết giám sát, có thể chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng, báo cáo Quốc hội xem xét bỏ phiếu tín nhiệm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ nếu vi phạm đến mức phải xử lý.

Về kết quả thực hiện các nghị quyết chất vấn thời gian qua, ông Hải đánh giá Chính phủ và các Bộ, ngành về cơ bản đã thực hiện tốt các cam kết trước cử tri và nhân dân. Một số nhiệm vụ có tính chất dài hạn đang tiếp tục được triển khai.

Thời gian tới, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện, báo cáo tại các kỳ họp để Quốc hội xem xét, đánh giá. “Có thể đây là một trong những bước đà để sau này đưa ra xem xét và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các vị trưởng ngành, các bộ trưởng,” ông Hải nói.

Giám sát việc ứng dụng AI trong giáo dục

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về hành lang pháp lý đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, đây là vấn đề được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, đặc biệt là những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến thế hệ trẻ.

Theo ông Thi, thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Luật Trí tuệ nhân tạo được thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Tinh thần xuyên suốt của luật là thúc đẩy phát triển, tiến tới làm chủ công nghệ AI, mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực, bao gồm giáo dục và đào tạo, đồng thời bảo đảm nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, an ninh và an toàn.

Ông Thi nhấn mạnh, bên cạnh những lợi ích, việc ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát các tác động tiêu cực, phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan và tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng công nghệ. Đặc biệt, đối với học sinh, cần có quy định và chương trình đào tạo phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm an toàn và bảo vệ năng lực tư duy sáng tạo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo ông Thi, Luật Trí tuệ nhân tạo đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình quốc gia về phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo, trong đó có yêu cầu xây dựng và công nhận các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng người học.

Về hoạt động giám sát, ông Thi cho biết Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì giám sát việc thực hiện chuyển đổi số, trong đó sẽ chú trọng vấn đề ứng dụng AI trong thời gian tới.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ủy ban sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời tiếp tục theo dõi việc thực hiện các cam kết, nội dung trả lời chất vấn của bộ trưởng, trưởng ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo.