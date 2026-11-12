Quốc hội sẽ giám sát, đảm bảo những vấn đề được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này đều là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Quang Vinh

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu cơ bản đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, đi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập; yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Qua đó thể hiện mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, hành động quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn; trả lời thẳng thắn, không né tránh, đồng thời đưa ra những cam kết và giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Quang Vinh

Trên cơ sở nội dung chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết theo hướng rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát. Dự thảo sẽ được gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp này.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện. Trong đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

“Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, bảo đảm những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.