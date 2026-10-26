Quốc hội sẽ chất vấn hai Bộ trưởng Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội vừa có Công văn số 1642/UBDNGS16 ngày 24/10/2026 gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ngày 12/11, Quốc hội dành cả ngày chất vấn hai lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ.

Theo đó, Quốc hội sẽ chất vấn và trả lời chất vấn trong 01 ngày, thứ Năm (ngày 12/11/2026), với các nhóm vấn đề thuộc 02 lĩnh vực: Tài chính; khoa học và công nghệ. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Nhóm vấn đề thứ nhất, lĩnh vực tài chính, diễn ra sáng 12/11, gồm bốn nội dung. Thứ nhất là công tác phân bổ, quản lý, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là với công trình, dự án trọng điểm.

Thứ hai là khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thứ ba là công tác quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ tư là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính là người trả lời chất vấn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp cùng tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai, lĩnh vực khoa học và công nghệ, bắt đầu từ cuối buổi sáng, tiếp tục tới chiều 12/11, gồm ba nội dung. Thứ nhất là kết quả thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân, sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược, huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp.

Thứ hai là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng tới giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thứ ba là công tác quản lý, phát triển, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, ứng dụng AI; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao kỹ năng số, khai thác hiệu quả ứng dụng AI.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là người trả lời chất vấn. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan.