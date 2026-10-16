Quốc hội sẽ chất vấn 2 lĩnh vực tại kỳ họp thứ hai

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17-10; dự kiến bế mạc vào ngày 21-11. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17-10 đến 14-11; đợt 2 từ ngày 20 đến 21-11.

Việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án). Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Thông tin liên quan đến công tác hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến cho biết, dự thảo được xây dựng theo hướng dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, công khai, minh bạch để quy định về giá đất.

Đồng thời, dự thảo Luật sẽ hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và các chính sách tài chính đất đai phù hợp thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Mục tiêu là kết hợp, liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan, nhằm bảo đảm ngăn ngừa thao túng, hình thành giá ảo.

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến. Ảnh: Văn Tuyến

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, giảm thiểu khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Luật sẽ quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư.

Cùng với đó, luật bổ sung các ràng buộc, cam kết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi, cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Trần Thị Kim Nhung thông tin tại họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Nhằm bảo đảm chất lượng khi nhiều dự án luật được thông qua theo thủ tục rút gọn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Trần Thị Kim Nhung cho biết, theo quan điểm đổi mới xây dựng pháp luật, đa số các luật được thực hiện theo hình thức trình thông qua tại một kỳ họp Quốc hội, trong đó, nhiều luật được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

Để bảo đảm tính thực thi, việc áp dụng thủ tục rút gọn thực chất là rút ngắn thời gian, còn các bước quan trọng như thẩm định, thẩm tra, lấy ý kiến thảo luận đều phải được chú trọng và làm chặt chẽ.

Theo bà Kim Nhung, hiện nay, cần phân định rõ thẩm quyền giữa lập pháp, lập quy. Luật phải tập trung vào những vấn đề nguyên tắc, ổn định, với tinh thần không đẩy phần khó xuống văn bản dưới luật. Những vấn đề về quyền con người, thủ tục tố tụng, tội phạm, hay hình phạt phải được quy định cụ thể ở trong luật. Còn những vấn đề cần tính linh hoạt sẽ do văn bản dưới luật quy định.

“Luật ngắn hơn nhưng không mỏng hơn về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm vẫn phải có, bảo đảm ổn định và chắc chắn. Bảo đảm chất lượng của pháp luật thông qua theo quy trình thủ tục rút gọn, đòi hỏi các cơ quan trong quá trình thực hiện, đặc biệt là cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra, phải tham gia phối hợp từ sớm để trao đổi trước và đạt được sự đồng thuận cao”, bà Trần Thị Kim Nhung nêu thêm.

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Hoàng Nam Hải. Ảnh: Văn Tuyến

Về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Hoàng Nam Hải cho biết, do kỳ họp thứ hai có khối lượng công tác xây dựng pháp luật rất lớn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trong 1 ngày (12-11).

Có 6 lĩnh vực đang được xem xét lựa chọn, gồm: Y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ. Quốc hội dự kiến lựa chọn 2 trong số 6 lĩnh vực này để chất vấn.

"Đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến, sẽ có 2 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Trường hợp nội dung chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, như an toàn thực phẩm hoặc quản lý đất đai, các bộ trưởng có liên quan có thể được mời tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý", ông Hoàng Nam Hải nêu rõ.