Quốc hội quyết nghị bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027

Quang cảnh phiên họp sáng 9-11. Ảnh: media.quochoi.vn

Mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2027 tương đương 4,5% GDP

Nghị quyết quy định, số thu ngân sách nhà nước 3.334.338 tỷ đồng (ba triệu ba trăm ba mươi tư nghìn, ba trăm ba mươi tám tỷ đồng). Trong đó, thu ngân sách trung ương là 1.775.593 tỷ đồng (một triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm chín mươi ba tỷ đồng), thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng (một triệu năm trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).

Tổng số chi ngân sách nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng (bốn triệu không trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

Trong đó, chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỷ đồng (hai triệu ba trăm sáu mươi tư nghìn, bốn trăm mười một tỷ đồng), đã bao gồm dự toán 408.747 tỷ đồng (bốn trăm linh tám nghìn, bảy trăm bốn mươi bảy tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 311.363 tỷ đồng (ba trăm mười một nghìn, ba trăm sáu mươi ba tỷ đồng) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Chi ngân sách địa phương là 1.709.524 tỷ đồng (một triệu bảy trăm linh chín nghìn, năm trăm hai mươi tư tỷ đồng), không bao gồm chi từ nguồn bổ sung mục tiêu, bổ sung cân đối.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 739.597 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, năm trăm chín mươi bảy tỷ đồng), tương đương 4,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 588.818 tỷ đồng (năm trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm mười tám tỷ đồng), tương đương 3,6%GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ đồng (một trăm năm mươi nghìn, bảy trăm bảy mươi chín tỷ đồng), tương đương 0,9%GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 1.279.717 tỷ đồng (một triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn, bảy trăm mười bảy tỷ đồng).

Bảng biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: media.quochoi.vn

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2026, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; kiểm soát bội chi, vay và trả nợ trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 135/NQ-CP của Chính phủ. Đối với số tiết kiệm từ chi thường xuyên của địa phương, cho phép sử dụng để chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành năm 2026 (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo), số còn lại dành cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trường hợp không sử dụng hết trong năm 2026 thì được chuyển nguồn sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ này.

Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 dành để xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền (bao gồm cả số vốn đã phân bổ nhưng chưa sử dụng hết và số vốn chưa phân bổ) được chuyển sang năm 2027 để tiếp tục thực hiện.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ. Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định; tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Tăng thu ngân sách nhà nước năm 2027 khoảng 9,1%

Quốc hội cũng giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động bất thường của chính trị - kinh tế thế giới và trong nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Trường hợp kinh tế - xã hội có biến động hoặc ban hành thêm các chính sách tác động tới thu ngân sách nhà nước, việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2027 của Trung ương và địa phương theo dự toán điều chỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thuế, chính sách thu đảm bảo minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản. Thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết 26/2026/QH16 của Quốc hội, không ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế cao hơn quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về thu ngân sách nhà nước; không quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, để lại nguồn thu ngân sách trung ương khác với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Kết luận số 93-KL/TW, trừ trường hợp theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội. Cho phép các địa phương sử dụng tiết kiệm 5% chi đầu tư công nguồn ngân sách địa phương để ưu tiên phân bổ cho các dự án trọng điểm, cấp thiết của địa phương và số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng nguồn chi các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành (phần kinh phí yêu cầu địa phương đảm bảo).