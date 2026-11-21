Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng 3 tuyến đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Quảng Ngãi - Kon Tum.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Quốc hội.

Theo quyết nghị của Quốc hội, các dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công; chia làm các dự án thành phần; sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án hơn 162.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn hợp pháp khác.

Về tiến độ thực hiện, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, công tác chuẩn bị dự án được tiến hành từ năm 2026; thực hiện dự án từ năm 2027; phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2030; hoàn thành và khai thác dự án trong năm 2031.

Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, đầu tư khoảng 119km thuộc địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu:

Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 945,83ha, gồm: đất trồng lúa khoảng 197,97ha; đất rừng khoảng 120,4ha; các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 627,46ha. Dự kiến diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án khoảng 120,4ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 50.990 tỷ đồng: dự kiến bố trí khoảng 48.986 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và khoảng 2.004 tỷ đồng tương ứng khoảng 50% sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Lai Châu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lai Châu.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đầu tư khoảng 132km thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi:

Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.407ha, gồm: đất trồng lúa khoảng 144ha; đất ở khoảng 4ha; đất rừng khoảng 709ha, trong đó đất rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 97,32ha; các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 550ha. Dự kiến diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án khoảng 709ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 48.283 tỷ đồng, trong đó dự kiến bố trí khoảng 46.236 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và khoảng 2.047 tỷ đồng tương ứng khoảng 55% sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La đầu tư khoảng 179,5km thuộc địa phận tỉnh Sơn La:

Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.230ha, gồm: đất trồng lúa khoảng 98ha; đất rừng khoảng 325,53ha, trong đó đất rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 176,8ha; các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 1.806,47ha. Dự kiến diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác để thực hiện dự án khoảng 325,53ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 63.120 tỷ đồng, trong đó dự kiến bố trí khoảng 43.812 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và khoảng 2.004 tỷ đồng tương ứng khoảng 50% sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Lai Châu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lai Châu.

Tại các Nghị quyết, Quốc hội cho phép các dự án được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trừ trường hợp tăng sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án.

Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc triển khai tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành các dự án theo đúng Nghị quyết này và quy định của pháp luật có liên quan; đôn đốc, kiểm tra cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả; không để xảy ra lợi ích chính sách, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện; hằng năm báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình thực hiện; thông tin đầy đủ để nhân dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai thực hiện dự án.