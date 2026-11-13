Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 với 4.267.354 tỷ đồng. Ảnh: quochoi.vn

Theo dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 vừa được thông qua, Quốc hội quyết nghị phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 2-7-2025 đến ngày 31-12-2025. Cụ thể, đối với khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của Trung ương cấp phép, ngân sách Trung ương hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%; khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp phép, ngân sách địa phương hưởng 100%.

Quốc hội cũng cho phép sử dụng 2.664,763 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 chưa sử dụng để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đồng thời, tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 các khoản vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã giải ngân từ năm 2019 trở về trước.

Trong tổng số này, quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách Trung ương từ nguồn vốn vay nước ngoài là 1.852,264 tỷ đồng; quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương từ nguồn vốn vay nước ngoài do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 812,499 tỷ đồng.

Tại dự thảo Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; triển khai chính sách tài khóa đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi kinh tế, thích ứng với biến động của kinh tế thế giới, đồng thời sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhờ đó, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, bội chi ngân sách và các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025 đều đạt và vượt mục tiêu; tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Quốc hội đồng thời đánh giá Chính phủ đã nỗ lực tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, bảo đảm trình Quốc hội đúng tiến độ, dù đây là năm đầu tiên thực hiện trình tự, thời hạn rút ngắn theo Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: quochoi.vn

Theo số liệu quyết toán, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 là 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024 và thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước là 400.163 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quốc hội chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách. Trong đó, dự toán thu, chi ở một số nơi chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, nợ thuế còn cao. Việc triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài.

Đáng chú ý, số chuyển nguồn ngân sách lớn, gia tăng cả về quy mô và tỷ trọng; việc quản lý nguồn cải cách tiền lương, tạm ứng, ứng trước, nợ đọng xây dựng cơ bản và thực hiện một số kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn tại, kéo dài.

Để khắc phục những hạn chế, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và đơn vị quản lý thu, chi ngân sách thực hiện nghiêm quy định pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách.

Chính phủ được yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định trong lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi, bảo đảm sát khả năng thực hiện; chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và giao dự toán; đẩy nhanh thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Công tác thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán các chương trình, dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy định.

Đối với các khoản chuyển nguồn, Quốc hội yêu cầu quản lý chặt chẽ, hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước những khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân. Đồng thời, thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương trong năm 2026 và các năm trước đó nhưng được quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc đã hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

Chính phủ phải báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027 và nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31-12-2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: quochoi.vn

Quốc hội cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước; trong năm 2027 tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng quá thời hạn, thu hồi vốn ứng trước và làm rõ những trường hợp không có khả năng thu hồi. Việc sử dụng ngân quỹ nhà nước phải đúng quy định, đồng thời bố trí nguồn hoàn trả các khoản vay ngân quỹ đã được gia hạn nhiều năm.

Đối với công tác kiểm toán, Chính phủ phải khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách năm 2025 và các năm trước; tiếp tục thu hồi về ngân sách những khoản thu, chi, chuyển nguồn không đúng quy định nhưng chưa được xử lý. Việc kiểm soát, rà soát, xác định chính xác nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước cũng phải được thực hiện, báo cáo Quốc hội tình hình xử lý tại thời điểm ngày 31-12-2026.

Dự thảo Nghị quyết giao Kiểm toán Nhà nước tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; kiểm toán các khoản chi chuyển nguồn ngân sách hằng năm và công khai danh sách tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan này.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm sử dụng kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, bảo đảm chính xác và đúng thời hạn. Riêng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp phải nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kết quả để tổng hợp trình Quốc hội khi xem xét quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026.