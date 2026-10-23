Quốc hội nghe và thảo luận Luật sửa đổi 3 luật thuế

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày: Tờ trình về các nội dung: dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN; dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Tiếp sau đó, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra về các nội dung: dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN; dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung: Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế TNCN; Luật Đấu thầu (sửa đổi).