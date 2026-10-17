Quốc hội nghe báo cáo về ngân sách nhà nước năm 2026 và tờ trình các luật
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, chiều 17/10/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra về: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Bên cạnh đó, Quốc hội nghe trình Trình bày Tờ trình về 03 dự án Luật: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-nghe-bao-cao-ve-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2026-va-to-trinh-cac-luat-post1395111.html