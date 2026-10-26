Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra 4 dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Các cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành, sửa đổi các luật, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nảy sinh trong thực tiễn.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu, bảo vệ công trình và định danh điện tử

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra 4 dự án luật

Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) nhất trí về sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, chủ quyền số, chủ quyền dữ liệu; khắc phục tình trạng quy định phân tán tại các luật chuyên ngành; thiết lập khung pháp lý quản lý rủi ro, xác định trách nhiệm đối với dữ liệu và chủ quản dữ liệu.

Việc ban hành luật cũng nhằm chủ động bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia trước nguy cơ tấn công, lộ lọt dữ liệu, sự cố trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, viễn thông và đe dọa từ điện toán lượng tử.

Dự thảo luật cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế liên quan.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tiếp tục thể chế hóa Chỉ thị số 57-CT/TW; luật hóa rõ điều kiện, phạm vi, thẩm quyền áp dụng các biện pháp có thể hạn chế quyền; xác định nguyên tắc, thứ tự áp dụng đối với những nội dung giao thoa với pháp luật liên quan.

Hồ sơ dự án luật cơ bản đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10.2026. Chính phủ đã tiếp thu đầy đủ 7 nhóm ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp thu, giải trình 70 ý kiến thẩm tra sơ bộ và 25 ý kiến của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Bố cục dự thảo gồm 6 chương, 29 điều được đánh giá cơ bản phù hợp.

Về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Ủy ban QPANĐN nhất trí sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa chủ trương bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, khắc phục bất cập sau gần 20 năm thi hành Pháp lệnh năm 2007; cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 về hạn chế quyền con người, quyền công dân.

Nội dung dự thảo phù hợp với Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế liên quan. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị rà soát chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ theo Kết luận số 226-KL/TW; luật hóa cụ thể hơn các tiêu chí, điều kiện hạn chế quyền công dân; bảo đảm thống nhất với luật chuyên ngành và Công ước Luật Biển năm 1982.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá kỹ tính khả thi về nguồn lực, nhân lực, chi phí vận hành hệ thống giám sát kỹ thuật. Hồ sơ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến; bố cục gồm 7 chương, 41 điều được đánh giá phù hợp. Có ý kiến đề nghị bổ sung điều khoản về đối tượng áp dụng, sắp xếp lại một số điều và cân đối quy định về chế độ bảo vệ giữa các nhóm công trình.

Đối với dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, Ủy ban QPANĐN nhất trí sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa chủ trương về bảo vệ an ninh quốc gia, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ; luật hóa những quy định còn phân tán tại các văn bản dưới luật, khắc phục vướng mắc trong thực tiễn.

Dự án luật hướng tới xây dựng nền tảng nhận diện số tin cậy, phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Toàn cảnh phiên họp sáng 26.10

Nội dung dự thảo cơ bản bảo đảm tính thống nhất, tương thích với điều ước quốc tế và tính khả thi. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị rà soát quy định về thu thập, lưu trữ, xác thực dữ liệu sinh trắc học để bảo vệ quyền riêng tư; đối chiếu các hiệp định thương mại tự do về dòng chảy dữ liệu và công nhận danh tính điện tử nước ngoài; đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng công nghệ, tài chính, nhân lực.

Hồ sơ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2; bố cục gồm 8 chương, 46 điều được đánh giá phù hợp.

Tiếp tục rà soát quy định về vũ khí, phòng cháy, chữa cháy và xử lý vi phạm hành chính

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban QPANĐN nhất trí sự cần thiết ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Dự án luật còn nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chuyển mạnh tư duy từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Cơ quan thẩm tra đánh giá dự thảo cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế liên quan. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cho phép nộp hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Hồ sơ dự án được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến. Bộ Công an đã có Báo cáo số 1952/BC-BCA ngày 14.9.2026 về dự kiến tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật hiện hành.

Dự thảo do Chính phủ trình gồm 128 điều. Các quy định cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật. Hồ sơ và trình tự, thủ tục xây dựng dự án luật đáp ứng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội.

Tuy nhiên, do dự thảo có nhiều quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát thận trọng, quy định cụ thể ngay trong luật, không giao Chính phủ quy định chi tiết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm nguyên tắc tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị rà soát để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật, nhất là các dự án đang được sửa đổi, bổ sung và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, như Bộ luật Hình sự, Luật Đo lường, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhìn chung, các cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành, sửa đổi 5 dự án luật và đánh giá hồ sơ đủ điều kiện trình Quốc hội. Đồng thời, các ý kiến thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện những quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và điều kiện bảo đảm thi hành.