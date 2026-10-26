Quốc hội nghe 5 dự án luật và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Năm dự án luật được trình và báo cáo thẩm tra gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án luật. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án luật. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử... Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Minh Tú phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Huy phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN