Quốc hội nghe 5 dự án luật và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 26/10/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về 5 dự án luật và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.
Năm dự án luật được trình và báo cáo thẩm tra gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-nghe-5-du-an-luat-va-thao-luan-ve-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-do-luong-post1397331.html