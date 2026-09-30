Quốc hội Na Uy điều tra mối liên hệ giữa giới chính trị với Jeffrey Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 công bố hàng triệu tài liệu liên quan Epstein, trong đó hé lộ mối quan hệ của ông ta với nhiều chính trị gia, thành viên hoàng gia và giới siêu giàu trên thế giới. Các tài liệu này đã kéo theo nhiều cuộc điều tra tại Na Uy.

Ông Jonas Andersen Sayed, người đứng đầu phiên điều trần thuộc Ủy ban Giám sát và Các vấn đề Hiến pháp của Quốc hội Na Uy, cho biết Chính phủ Na Uy cần giải trình về những biện pháp đang được thực hiện để khôi phục niềm tin vào ngành ngoại giao.

"Có nhiều người đã thể hiện khả năng phán đoán rất kém", ông Andersen Sayed đề cập những người từng có quan hệ bạn bè với Epstein.

Epstein và trang trại Zorro thuộc bang New Mexico, Mỹ. Ảnh: GI

Ủy ban đã triệu tập 11 cựu và đương kim bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng phát triển nước này để điều trần, trong đó có cả Thủ tướng Jonas Gahr Stoere, người giữ chức ngoại trưởng từ năm 2005 đến 2012. Ông Stoere khẳng định không có quan hệ với Epstein.

Cựu Ngoại trưởng Boerge Brende cũng sẽ ra điều trần. Ông Brende đã từ chức Chủ tịch kiêm CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau khi mối quan hệ thân thiện với Epstein bị phanh phui. Ông nói không biết quá khứ và các hoạt động phạm tội của Epstein, đồng thời lấy làm tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ hơn.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Phát triển Erik Solheim, người sẽ điều trần ngày 30/9, cho rằng cuộc điều tra của Quốc hội Na Uy là phản ứng thái quá và có thể khiến ngành ngoại giao bị bó buộc, khi các nhà ngoại giao tự hạn chế những hoạt động không cần thiết, qua đó gây tổn hại lợi ích quốc gia.

Vụ việc cũng mở rộng sang một số nhân vật cấp cao khác của Na Uy không xuất hiện tại các phiên điều trần như cựu Thủ tướng Thorbjoern Jagland, cựu Bộ trưởng Terje Roed-Larsen và cựu nhà ngoại giao Mona Juul - người hiện đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc liên quan tham nhũng. Cả ba đều phủ nhận mọi hành vi phạm pháp.

Song song với cuộc điều tra của Quốc hội Na Uy, một ủy ban độc lập gồm các học giả và chuyên gia pháp lý đã được thành lập để xem xét những "vấn đề và sự việc được các tài liệu làm sáng tỏ", nhằm "cải thiện tính liêm chính và minh bạch của các cơ quan Na Uy".

Đây là một cuộc điều tra hiếm có, bao quát hơn 30 năm lịch sử ngoại giao Na Uy. Ủy ban dự kiến công bố kết quả vào đầu năm 2028 và là nhóm điều tra độc lập thứ chín được Quốc hội Na Uy thành lập trong 140 năm qua.