Quốc hội Latvia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh cầm quyền-bao gồm đảng Danh sách Thống nhất (United List) của ông Kulbergs và Liên minh dân tộc (National Alliance)-nắm giữ 51 ghế trong Quốc hội Latvia gồm 100 ghế. Tương quan lực lượng này khiến liên minh cầm quyền sẽ phải dựa vào sự ủng hộ từ các đảng đối lập để thực hiện những chương trình cải cách quan trọng. Trong tuyên bố, chính phủ mới đề ra kế hoạch ưu tiên tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao sức mạnh quốc phòng và tinh giản bộ máy hành chính công.

Trước đó, ngày 3/10, Latvia đã tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn