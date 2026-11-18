Quốc hội Latvia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà lập pháp Latvia ngày 17/11 đã phê chuẩn đề xuất thành lập chính phủ liên minh mới của quốc gia Baltic dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Andris Kulbergs với tỷ lệ 57 phiếu thuận và 34 phiếu chống.

Liên minh cầm quyền - bao gồm đảng Danh sách Thống nhất (United List) của ông Kulbergs và Liên minh dân tộc (National Alliance) - nắm giữ 51 ghế trong Quốc hội Litva gồm 100 ghế.

Tương quan lực lượng này khiến liên minh cầm quyền sẽ phải dựa vào sự ủng hộ từ các đảng đối lập để thực hiện những chương trình cải cách quan trọng.

Trong tuyên bố, chính phủ mới đề ra kế hoạch ưu tiên tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao sức mạnh quốc phòng và tinh giản bộ máy hành chính công.

Trước đó, ngày 3/10, Latvia đã tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991./.