Quốc hội Lào kiện toàn các chức vụ lãnh đạo chủ chốt

Các đại biểu tại phiên họp sáng 5/10. (Ảnh: DUY TOÀN)

Sáng 5/10, tại thủ đô Vientiane, Quốc hội Lào Khóa X khai mạc Kỳ họp thứ hai để thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào đã công bố các tiêu chuẩn, điều kiện và giới thiệu đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; giới thiệu đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, với 100% phiếu tán thành, đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (bìa phải) chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: DUY TOÀN)

Cũng tại kỳ họp lần này, Quốc hội Lào khóa X cũng sẽ xem xét, thông qua báo cáo của Chính phủ về tổ chức, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ năm 2026 và phương hướng năm 2027; báo cáo kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 của Kiểm toán Nhà nước; thông qua báo cáo của Thanh tra Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo của Quốc hội về việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động năm 2026 và phương hướng năm 2027; xem xét, thông qua 8 dự thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone (bìa phải) chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: DUY TOÀN)