Từ kiến nghị về đất đai đến quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Riêng phiên thảo luận tại hội trường ngày 29/10 có 32 đại biểu phát biểu, 4 đại biểu tranh luận. Những vấn đề được đặt ra tập trung vào tính thống nhất của hệ thống pháp luật, khả năng tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và cải cách thủ tục hành chính.

Tiếng nói của Nhân dân là căn cứ quan trọng để hoàn thiện chính sách. Ảnh: Đàm Thanh

Đến ngày 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Đây không chỉ là việc hoàn thiện một đạo luật quan trọng, mà còn là sự tiếp nối quá trình tiếp thu ý kiến từ thực tiễn, trong đó có những băn khoăn, kiến nghị đã được người dân phản ánh qua nhiều kênh. Luật được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn, khơi thông nguồn lực đất đai, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Cử tri Lê Văn Huân (phường Ea Kao, Đắk Lắk) cho biết: điều tôi quan tâm ở kỳ họp Quốc hội là những vấn đề thiết thực của người dân có được quan tâm, tháo gỡ hay không. Với đất đai, mỗi quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay cấp giấy chứng nhận đều liên quan trực tiếp đến tài sản, sinh kế và cuộc sống của từng gia đình. Tôi mong các quyết sách của Quốc hội sẽ giúp quy định rõ ràng hơn, thủ tục thuận lợi hơn, hồ sơ được giải quyết đúng hạn; việc bồi thường, hỗ trợ phải công khai, minh bạch và những vướng mắc kéo dài cần có cơ quan chịu trách nhiệm xử lý.

Những kiến nghị về đất đai cũng nằm trong dòng vấn đề được cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm. Báo cáo tổng hợp ý kiến gửi đến Kỳ họp thứ Hai của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy, cử tri tiếp tục đề nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm cuộc sống của người dân sau thu hồi đất. Từ những trăn trở ấy, việc Quốc hội thảo luận, sửa đổi và thông qua luật có ý nghĩa như một bước tiếp nhận tiếng nói từ cuộc sống.

Lắng nghe tiếng dân, giám sát đến cùng

Theo dõi Kỳ họp thứ Hai, cử tri Nguyễn Tiến Dũng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) quan tâm đến những quyết sách gắn với quyền lợi thiết thân của người dân. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là tiếng nói cử tri được ghi nhận, mà những vấn đề nêu ra phải có hồi đáp rõ ràng, có hướng xử lý và được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Cử tri Nguyễn Tiến Dũng cho biết: 855 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền; 854 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 99,9% là kết quả đáng ghi nhận. Người dân mong muốn hơn cả là kiến nghị được giải quyết thực chất. Câu trả lời phải đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; những vấn đề còn vướng mắc cần được tiếp tục xử lý, không để người dân phải chờ đợi nhiều lần.

Tinh thần lắng nghe Nhân dân còn thể hiện trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền con người và đạo lý xã hội. Với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), nội dung hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi nhận được nhiều ý kiến quan tâm, băn khoăn từ đại biểu Quốc hội và cử tri. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến, Quốc hội thông qua luật theo hướng không mở rộng quy định hiến, lấy bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi; việc đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng chỉ rõ những hạn chế trong giải quyết kiến nghị: một số câu trả lời chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình; việc sửa đổi văn bản pháp luật và phối hợp giữa các cơ quan còn chậm; vẫn còn một kiến nghị chưa được trả lời tại thời điểm báo cáo. Cùng với phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ về lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ, yêu cầu thực hiện đầy đủ cam kết, khắc phục tồn tại tiếp tục đặt trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và Nhân dân. Với cử tri, giám sát chỉ thực sự có ý nghĩa khi kiến nghị không dừng ở văn bản trả lời, cam kết không dừng ở lời hứa, mà được thực hiện đến cùng; những bất cập được khắc phục và người dân cảm nhận rõ sự chuyển biến trong cuộc sống.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình; đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách; biến ý chí thành hành động, biến chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.

Thông điệp ấy cũng là lời nhắc về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của Quốc hội và các cơ quan nhà nước trước cử tri, bằng những hành động cụ thể, những chuyển biến có thể kiểm chứng trong đời sống.