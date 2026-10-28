Quốc hội làm việc liên quan đến Luật chứng khoán, lĩnh vực công thương và nhà ở

Tây Ninh đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân và người lao động trên địa bàn. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngày 28/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Chứng khoán và các luật thuộc lĩnh vực công thương, nhà ở.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).../.