Quốc hội Kyrgyzstan mở cửa đón khách nước ngoài tham quan

Trụ sở Quốc hội Kyrgyztan. Nguồn: qazinform.com

Theo cơ quan báo chí của Quốc hội Kyrgyzstan, khách nước ngoài sẽ được tham quan bảo tàng và các phòng họp của Quốc hội. Các chuyến tham quan có hướng dẫn sẽ được tổ chức mỗi tuần một lần, theo các quy định và trình tự đã được thiết lập. Việc tổ chức các chuyến tham quan có hướng dẫn nhằm tăng tính cởi mở của Jogorku Kenesh, đồng thời giúp du khách nước ngoài hiểu rõ hơn về vai trò của Quốc hội trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Kyrgyzstan.

Trong khuôn khổ chương trình, du khách cũng có thể mua đồ lưu niệm tại khu vực bán hàng được bố trí riêng trong Quốc hội. Đối với công dân Kyrgyzstan, Quốc hội hiện vẫn mở cửa đón khách tham quan trong cả 5 ngày làm việc trong tuần. Hoạt động tham quan được thực hiện theo các yêu cầu và quy định dành cho khách.

Jogorku Kenesh là cơ quan lập pháp của Kyrgyzstan. Việc mở cửa đón khách nước ngoài tham quan trụ sở Quốc hội giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về hoạt động của cơ quan này, bên cạnh các điểm đến văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của Kyrgyzstan. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Kyrgyzstan tiếp tục triển khai các quy định liên quan đến hoạt động du lịch. Trước đó, nước này đã thông qua quy định về bảo hiểm du lịch bắt buộc đối với du khách.