Theo các đại biểu Quốc hội, một trong những điểm nhấn nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI là Quốc hội đã đặc biệt chú trọng đến việc khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, trực tiếp tháo gỡ các “nút thắt” cản trở tăng trưởng, từ nguồn lực về đất đai, vốn, đầu tư, ngân sách đến tri thức, công nghệ, dữ liệu, năng lực sáng tạo và sức lao động của xã hội.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã chính thức khép lại với khối lượng công việc lập pháp lớn, nhiều chính sách quan trọng được xem xét, quyết định, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước.

Nhìn lại 27 ngày làm việc của kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đều có chung nhận định, kỳ họp ghi dấu không chỉ ở số lượng lớn luật, nghị quyết được thông qua, mà còn ở sự chuyển biến trong tư duy lập pháp, phương thức hoạt động của Quốc hội và yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Đánh giá về kết quả kỳ họp, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Đoàn Đắk Lắk) cho rằng, bên cạnh việc Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc lập pháp lớn, điểm nhấn quan trọng nữa của kỳ họp là tinh thần chủ động, đổi mới và hướng mạnh hơn vào giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)... đã được Quốc hội xem xét, thông qua.

Kỳ họp diễn ra trong hơn một tháng với cường độ làm việc cao. Quốc hội khai mạc vào ngày thứ bảy, làm việc liên tục cả các ngày thứ bảy và thêm một ngày chủ nhật. Đáng chú ý, có những vấn đề mới phát sinh dù kỳ họp đã gần đến ngày bế mạc vẫn được bổ sung vào chương trình để xem xét, xử lý kịp thời.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (Đoàn Đắk Lắk). (Ảnh: DUY LINH)

“Điều này cho thấy yêu cầu đổi mới hoạt động Quốc hội không chỉ nằm ở cách thức tổ chức công việc, mà còn ở khả năng phản ứng nhanh, nhận diện đúng vấn đề và đưa ra quyết sách phù hợp với cuộc sống”, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nêu rõ.

Theo đại biểu Trương Thị Diệu Thúy (Đoàn Đồng Nai), các vấn đề được thảo luận và quyết định có tác động trực tiếp, rộng lớn, đa tầng đa lớp đối với đời sống người dân, từ những bộ luật nền tảng điều chỉnh quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến các đạo luật điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực kinh tế, tài chính, lao động, an sinh xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng, an ninh dữ liệu và phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số ...

Các vấn đề được thảo luận và quyết định tại Kỳ họp có tác động trực tiếp, rộng lớn, đa tầng đa lớp đối với đời sống người dân. Đại biểu Quốc hội Trương Thị Diệu Thúy

Đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trình và cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định các chính sách quan trọng tại Kỳ họp. Qua đó, kịp thời phúc đáp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

“Nhiều ý kiến phát biểu từ thảo luận tổ đến thảo luận tại hội trường rất trách nhiệm, sâu sát, mang được tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng và hơi thở cuộc sống của người dân vào công tác xây dựng lập pháp một cách sát, đúng và trúng”, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy nhìn nhận.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn Đồng Nai) cũng cho rằng hoạt động lập pháp tại kỳ họp đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, chính sách thuế, ngân sách nhà nước, an ninh, quốc phòng, xây dựng và thi hành pháp luật.

“Những nỗ lực hoàn thiện thể chế tại Kỳ họp lần này sẽ góp phần xây dựng hệ thống pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước”, đại biểu khẳng định.

Nhiều chính sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển

Phân tích sâu hơn về yêu cầu khơi thông nguồn lực, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa chỉ rõ, nguồn lực phát triển không chỉ là những gì đất nước đang có, mà còn bao gồm những nguồn lực đang bị lãng phí, chưa được khai thác hoặc chưa có cơ chế để phát huy.

Đó có thể là một khu đất chưa được đưa vào sử dụng hiệu quả, một dự án chậm triển khai vì vướng thủ tục, một doanh nghiệp có ý tưởng nhưng khó tiếp cận nguồn lực, hay một cơ sở giáo dục muốn đầu tư nâng cao chất lượng nhưng còn chịu nhiều chi phí.

Từ góc nhìn này, đại biểu cho rằng, để đạt được yêu cầu tăng trưởng cao đang đặt ra rất cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới, phải dựa trên năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Muốn vậy, các nguồn lực đang bị ách tắc, từ đất đai, vốn, đầu tư, ngân sách đến tri thức, công nghệ, dữ liệu, năng lực sáng tạo và sức lao động của xã hội, cần được khơi thông bằng những chính sách phù hợp.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu dẫn thí dụ trong lĩnh vực giáo dục, Quốc hội đã thảo luận và quyết định những chính sách về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận; mở rộng diện miễn thuế sử dụng đất dùng cho giáo dục đối với cơ sở giáo dục...

Điều này cho thấy sự ưu tiên không chỉ thể hiện ở chủ trương mà đã được cụ thể hóa thành những cơ chế tác động trực tiếp đến nguồn lực của nhà trường và điều kiện học tập của người học. “Nói giáo dục là quốc sách hàng đầu thì phải thể hiện bằng sự ưu tiên trong từng chính sách, từng nguồn lực và từng quyết định cụ thể”, đại biểu nêu rõ.

Về ý nghĩa của các chính sách được thông qua tại kỳ họp lần này, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy khẳng định đó đều là những chính sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

Đại biểu Quốc hội Trương Thị Diệu Thúy (Đoàn Đồng Nai). (Ảnh: DUY LINH)

Nhiều luật, nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần cải cách mạnh mẽ các phương thức quản trị của nền kinh tế, phát triển toàn diện kết cấu hạ tầng nhằm tạo nên hệ thống kết nối liên vùng, liên tỉnh, nâng cao hiệu quả logistics, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Cùng với đó, các quy định mới về ngân sách nhà nước, sử dụng vốn đầu tư công, quản lý tài sản công, đấu thầu... sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ các nút thắt, “điểm nghẽn”, hạn chế tình trạng chậm trễ, đội vốn…

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều quy định mới được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Quốc hội cũng thông qua nhiều chính sách có tính kích thích tăng trưởng, như điều chỉnh các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng… giúp cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm những điều kiện thuận lợi để phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

(Đồ họa: Văn Toản)

Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển"

Kỳ họp thứ 2 tiếp tục là minh chứng sinh động cho bước chuyển mạnh mẽ về tư duy lập pháp của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XVI, hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật không chỉ để điều chỉnh những vấn đề đang tồn tại mà còn mở đường cho những động lực phát triển mới.

Đại biểu Trương Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, dấu ấn nổi bật tại kỳ họp là sự tăng cường tính chủ động, chiến lược và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn phát triển trong tư duy lập pháp.

Đáng chú ý, Quốc hội đặc biệt chú trọng đến việc khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, trực tiếp tháo gỡ các “nút thắt” cản trở tăng trưởng. Từ chính sách đất đai, tài chính đến đầu tư công, các luật, nghị quyết được thiết kế nhằm giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Một nội dung quan trọng luôn được các cơ quan của Quốc hội hết sức quan tâm trong khâu thẩm tra, các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận là việc đáp ứng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, phân bổ đủ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quy định trong các dự thảo luật, nghị quyết.

“Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh yêu cầu quản trị hiện đại, giúp các địa phương chủ động hơn trong phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy nhà nước, bảo đảm tính khả thi của chính sách cũng như yêu cầu kiểm soát quyền lực”, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy nhìn nhận.

Về những đổi mới trong phương thức hoạt động của Quốc hội, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương cho biết việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và hệ sinh thái số đã góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong xem xét, quyết định chính sách nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Chương trình kỳ họp được xây dựng khoa học và kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan của Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, trên tinh thần chủ động, trách nhiệm cao. Công tác điều hành linh hoạt của Đoàn Chủ tịch Kỳ họp tạo không khí dân chủ, cởi mở để các đại biểu tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn và bám sát thực tiễn.

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn Đồng Nai). (Ảnh: TH)

Trong khi đó, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, yêu cầu đổi mới Quốc hội khóa XVI cần được nhìn nhận trước hết từ sự chuyển biến trong tư duy: từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ việc hoàn thiện các quy định để quản lý sang thiết kế thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian sáng tạo và tạo điều kiện cho những nhân tố mới phát triển.

Về phương thức hoạt động, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới theo hướng tinh gọn, thực chất, tăng cường ứng dụng công nghệ số và khai thác dữ liệu trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Công nghệ có thể giúp đại biểu tiếp cận thông tin nhanh hơn, có thêm căn cứ đánh giá chính sách và theo dõi sát hơn quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, theo đại biểu, công nghệ không thể thay thế việc đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe người dân, doanh nghiệp và bản lĩnh của người đại biểu khi xem xét những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Đại biểu đặc biệt lưu ý, làm luật không chỉ cần sự chính xác về pháp lý mà còn cần sự thấu cảm và khả năng dự báo tác động xã hội. Có những vấn đề tưởng như thuần túy chuyên môn nhưng lại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, tình cảm và những lo lắng rất đời thường của người dân. Vì vậy, Quốc hội phải vừa có tư duy chiến lược, vừa gần dân, sát thực tiễn, biết lắng nghe và giải thích chính sách một cách thuyết phục.

“Đổi mới Quốc hội không phải để có một phương thức làm việc mới về hình thức, mà để mỗi quyết định có chất lượng cao hơn, mỗi thẩm quyền được thực hiện rõ ràng hơn, mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn và mỗi chính sách thật sự mở đường cho phát triển”, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh.

Đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống: Thước đo cuối cùng của kỳ họp

Nếu việc thông qua các luật, nghị quyết là kết quả quan trọng của hoạt động lập pháp thì tổ chức thi hành hiệu quả mới là yếu tố quyết định để những quyết sách của Quốc hội tạo ra chuyển biến trong thực tiễn. Đây cũng là vấn đề được cả ba đại biểu đặc biệt nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những nhiệm vụ đặt ra sau Kỳ họp thứ 2.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nêu rõ, xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật phải là hai khâu gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Một quyết sách dù được chuẩn bị công phu, có mục tiêu đúng và được Quốc hội biểu quyết thông qua với sự đồng thuận cao, nhưng nếu chậm triển khai hoặc thực hiện không thống nhất thì hiệu quả mang lại sẽ rất hạn chế.

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương rà soát các luật, nghị quyết mới được thông qua để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Những văn bản hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền phải được chuẩn bị đồng bộ, ban hành đúng thời hạn, tránh tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn phải chờ nghị định, thông tư hoặc hướng dẫn của cơ quan chức năng mới có thể thực hiện.

Cùng với đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng người đứng đầu, gắn với tiến độ và sản phẩm cụ thể. Cần khắc phục tình trạng nhiệm vụ chung chung, trách nhiệm không rõ, cơ quan này chờ cơ quan kia hoặc cấp dưới chờ hướng dẫn từ cấp trên. Nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định và chịu trách nhiệm.

Đặc biệt, những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ pháp lý và thực tiễn thì cần triển khai ngay, không nên chờ đợi một cách không cần thiết.

Đại biểu cũng lưu ý yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành, từ ngân sách, nhân lực đến hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan. Đối với những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, cần đặc biệt quan tâm đến khả năng tiếp cận, chi phí thực hiện và sự thuận tiện trong quá trình thụ hưởng.

Quốc hội thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương cũng cho rằng, quá trình đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng pháp luật và hiệu quả thực thi, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất của chất lượng lập pháp.

Các cơ quan hữu quan cần sớm ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, triển khai đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, cần đổi mới, đa dạng hóa công tác phổ biến chính sách pháp luật trên nền tảng số, chú trọng chuẩn bị tốt nguồn lực để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh hơn và thực thi dễ dàng hơn.

Nhấn mạnh công tác triển khai thực hiện luật, nghị quyết là khâu đặc biệt quan trọng, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy lưu ý việc tổ chức thi hành pháp luật phải bảo đảm được các giá trị cốt lõi mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu, đó là: bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đem lại hiệu quả thiết thực; phải gắn với trách nhiệm về kết quả; giám sát chặt chẽ, điều chỉnh kịp thời những quy định bất cập; phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, văn bản quy định chi tiết và điều kiện thực hiện trước khi luật có hiệu lực…

Cùng với trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn đã được Quốc hội thông qua đến với các tầng lớp nhân dân trong xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả

Để bảo đảm các quyết sách của Quốc hội được thực hiện thực chất, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy cho rằng, bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan hành pháp, vai trò giám sát của Quốc hội cũng cần tiếp tục được nâng tầm theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả theo đúng yêu cầu nêu tại Kết luận số 96-KL/TW ngày 20/9/2026 của Bộ Chính trị về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung giám sát; gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật.

Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành hoàn thiện chính sách, xác định rõ trách nhiệm và tạo chuyển biến thực chất; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ; từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm.

Đặc biệt, cần siết chặt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. “Điều này sẽ góp phần hình thành một tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa XVI: Giám sát để kiến tạo phát triển; giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia và cao nhất là phục vụ nhân dân, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”, đại biểu Diệu Thúy khẳng định.

Quốc hội biểu quyết thông qua luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cũng đồng tình hoạt động giám sát không nên chỉ dừng lại ở việc xem xét cơ quan chức năng đã thực hiện đúng quy trình hay chưa, mà cần theo dõi đến kết quả và tác động thực tế của chính sách. Những câu hỏi cần được đặt ra là điểm nghẽn đã được tháo gỡ chưa, thủ tục có giảm không, người dân và doanh nghiệp có thuận lợi hơn không, nguồn lực có được sử dụng hiệu quả hơn không và những mục tiêu đặt ra có đạt được hay không.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu cần tăng cường giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế, tiếp xúc cử tri, lắng nghe phản ánh từ doanh nghiệp và người dân. Những hạn chế được phát hiện qua giám sát phải được theo dõi đến cùng, xác định rõ thời hạn khắc phục và trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Đặc biệt, cần quan tâm giám sát những lĩnh vực có tác động lớn đến việc huy động và sử dụng nguồn lực xã hội như đất đai, đầu tư công, ngân sách, môi trường kinh doanh, giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực nếu chính sách được thực thi tốt sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn đối với tăng trưởng và chất lượng phát triển.

Theo đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, giám sát không phải để làm khó cơ quan thực thi, càng không phải để tăng thêm thủ tục, mà để giúp chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, phát hiện sớm những bất cập và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Một kỳ họp Quốc hội chỉ thật sự khép lại khi những quyết sách được thông qua bắt đầu tạo ra chuyển biến trong cuộc sống. Số lượng luật, nghị quyết là kết quả có thể đếm được, nhưng những rào cản được tháo gỡ, những nguồn lực được đánh thức, những cơ hội mới được mở ra và lợi ích thiết thực mà người dân, doanh nghiệp nhận được mới là thước đo cuối cùng.

Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội khóa XVI trong hành trình tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao hiệu quả giám sát và kiến tạo thể chế cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.