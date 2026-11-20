Phiên họp Quốc hội sáng ngày 20/11. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội không chỉ thực hiện chức năng lập pháp mà còn kiến tạo những không gian phát triển, tạo cơ sở để các quyết sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Muốn vậy, công tác lập pháp phải ngày càng thực chất, với sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ.

Đây cũng là dấu ấn được đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) nhấn mạnh khi đánh giá về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là cách thức tổ chức thảo luận, giải trình và hoàn thiện các dự án luật theo nhóm vấn đề với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus.

- Thưa đại biểu, bà đánh giá như thế nào về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là chất lượng trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ và sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội?

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm: Tôi rất ấn tượng với phiên chất vấn tại kỳ họp này. Mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày, với hai vị Bộ trưởng lần đầu tiên tham gia trả lời chất vấn, nhưng chúng tôi ghi nhận các trưởng ngành đã nắm rất rõ công việc, lĩnh vực phụ trách và trả lời thẳng thắn.

Phần chất vấn của Thủ tướng Chính phủ tuy chỉ diễn ra trong một giờ nhưng đã đi vào những vấn đề rất trọng tâm. Chúng tôi cảm nhận rõ những quyết tâm, những cuộc đối thoại thẳng thắn, qua đó thể hiện những quyết sách, đường hướng và quyết tâm rất rõ ràng của Chính phủ, Quốc hội trong giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tôi cũng rất ấn tượng với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội trong phiên chất vấn lần này. Chủ tịch Quốc hội điều hành linh hoạt, hiệu quả; những vấn đề đại biểu đã nêu trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội đều được đề nghị các trưởng ngành trả lời ngay trong phiên chất vấn, qua đó tiết kiệm thời gian, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, đúng và trúng những nội dung cử tri cả nước quan tâm, mong muốn được lắng nghe.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Với cách điều hành trực tiếp, chủ động và linh hoạt như vậy, dù chỉ diễn ra trong một ngày, phiên chất vấn vẫn đáp ứng kỳ vọng của các vị đại biểu Quốc hội, đặc biệt là của nhân dân và cử tri cả nước.

- Bên cạnh hoạt động chất vấn, bà đánh giá thế nào về sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật tại kỳ họp này?

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm: Tôi đánh giá cao sự phối hợp rất chặt chẽ, đồng hành giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các ủy ban của Quốc hội để có được những dự án luật, nghị quyết của Quốc hội tiến bộ nhất, có chất lượng tốt nhất.

Đặc biệt, giữa hai đợt họp, Quốc hội có mấy ngày tạm dừng hoạt động tại hội trường để các ủy ban tập trung làm việc. Trong thời gian này, các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Chính phủ và các cơ quan chủ trì soạn thảo làm việc ngày đêm, không có lúc nào không sáng đèn, nỗ lực hoàn thiện các dự án luật với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Chúng tôi thấy rằng tinh thần làm việc của Quốc hội và Chính phủ ngày càng đi vào thực chất. Điều này thể hiện một định hướng quan trọng: Quốc hội kiến tạo những không gian phát triển để các quyết sách của Chính phủ, của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, đáp ứng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước.

- Kỳ họp này có khối lượng lập pháp lớn, đặc biệt Quốc hội tổ chức thảo luận, xem xét, giải trình các dự án luật theo nhóm vấn đề. Đại biểu đánh giá thế nào về cách làm đó?

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm: Tôi cho rằng đây là cách làm rất khoa học. Không chỉ trong quá trình trình bày dự thảo luật mà cả khi thảo luận, đóng góp ý kiến cũng được tổ chức theo nhóm vấn đề.

Cách làm này tạo thuận lợi cho các bộ trưởng, trưởng ngành trong quá trình chỉ đạo các nhóm dự án luật. Bởi các dự án luật không tồn tại riêng biệt mà luôn có sự song hành, gắn kết với nhau.

Quang cảnh phiên họp sáng ngày 20/11. (Ảnh: TTXVN)

Việc cùng thảo luận, cho ý kiến và giải trình theo từng nhóm dự án luật giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Có những ý kiến liên quan đến một dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực này đã được giải đáp khi xem xét một dự án luật khác.

Nhờ vậy, dù thời gian họp không quá dài, số lượng dự án luật được xem xét lớn nhưng chất lượng cũng được nâng cao. Đây là cách làm rất đáng ghi nhận và tạo ấn tượng tại kỳ họp này.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của đại biểu./.