Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Trước khi Quốc hội thông qua, các đại biểu được nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tiếp thu, giải trình về chủ trương đầu tư dự án.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Xây dựng đã khẩn trương phối hợp với địa phương nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án.

Đây không phải là những tuyến đường đơn lẻ mà là các trục kết nối liên vùng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc; thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi; củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, cân nhắc nhiều phương án để xác định phạm vi, lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối vốn, bảo đảm không cắt khúc, không chắp vá. Đây là cách làm thận trọng nhưng không chần chừ, khả thi, vẫn giữ được tầm nhìn dài hạn.

Về quá trình chuẩn bị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương. Hội đồng thẩm định Nhà nước đã thẩm định, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến kết luận.

Theo tổng hợp, Quốc hội đã tham gia ý kiến tập trung vào những nhóm vấn đề chủ yếu như: Sự cần thiết đầu tư; quy mô, tốc độ thiết kế và hướng tuyến; sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, nhất là vốn đối ứng của địa phương; hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ chế, chính sách đặc thù.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình chi tiết và chỉnh lý các dự thảo nghị quyết gửi Quốc hội.

Để phát huy hiệu quả đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đầu tư đồng bộ hệ thống đường kết nối, nút giao, trạm dừng nghỉ, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nhấn mạnh một dự án hạ tầng chiến lược không thể thành công chỉ bằng nỗ lực của riêng cơ quan trình mà cần có quyết tâm chung, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, ủng hộ chủ trương triển khai dự án; đồng hành cùng Chính phủ trong giám sát để các dự án được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, minh bạch, tiết kiệm; đồng thời phối hợp với các địa phương tạo sự đồng thuận của nhân dân tại những nơi tuyến đường đi qua.

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới khai thác bằng hệ thống giao thông thông minh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ 63.120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 43.812 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 4 dự án xây dựng đường cao tốc.

Tại Điện Biên, dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 48km, đi qua 6 xã, phường gồm: Mường Lạn, Mường Ảng, Mường Phăng, Điện Biên Phủ, Mường Thanh và Thanh An. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ, gồm các nút giao khác mức.

Cùng với việc triển khai thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đang được các đơn vị tập trung thực hiện. Đồng thời kịp thời xin ý kiến đối với những nội dung quan trọng, những vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, tháo gỡ, qua đó bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng tiến độ.