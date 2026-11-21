Mở đầu buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt chương trình đề ra tại đầu Kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi họp báo

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, 1 nghị quyết Kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ Hai không chỉ thể hiện khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của Quốc hội trước yêu cầu phát triển đất nước.

Các luật, nghị quyết được thông qua tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực, tạo hành lang pháp lý cho những động lực phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin tại buổi họp báo

Thông tin thêm kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Quốc hội đã dành 80% thời gian Kỳ họp để xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Trong đó, Quốc hội ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường; thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật hiện hành.

Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, Quốc hội đã thông qua 3/5 nghị quyết quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết những điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng theo chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, làm sạch dữ liệu và đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến đối với 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tiếp theo.

Quốc hội cũng xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh buổi họp báo

Trong đó, Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua tỉnh Sơn La).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về việc kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, hai nhóm vấn đề được đại biểu Quốc hội lựa chọn kỹ lưỡng là tài chính và khoa học, công nghệ. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.