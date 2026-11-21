Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.

Sáng 21/11, Quốc hội khóa XVI tiến hành biểu quyết thông qua 15 luật, 8 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, quản lý tài nguyên, tư pháp, y tế, an sinh xã hội, văn hóa và phát triển hạ tầng. Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham dự.

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 21/11.

Mở đầu chương trình, sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau đó, Quốc hội tiếp tục biểu quyết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo giải trình.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 3 dự thảo luật gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai (sửa đổi). Quốc hội biểu quyết thông qua từng luật.

Đối với lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi). Sau khi xem xét các nội dung được chỉnh lý, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã xem xét chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, Quốc hội biểu quyết thông qua từng dự án. Việc đầu tư các tuyến cao tốc có ý nghĩa tăng cường kết nối giao thông, liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Liên quan tới lĩnh vực tư pháp, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Quốc hội biểu quyết thông qua bộ luật và 2 nghị quyết.

Chương trình diễn ra với phần trình bày của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải liên quan tới dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Quốc hội biểu quyết thông qua, quyết định nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo phương án trình.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật, bộ luật, nghị quyết.

Về lĩnh vực y tế, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo giải trình, tiếp thu; Quốc hội thông qua 3 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí và Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Khép lại chương trình buổi sáng, các ĐBQH biểu quyết tán thành thông qua 3 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Với 15 luật, 8 nghị quyết được biểu quyết thông qua, Quốc hội đã bổ sung, điều chỉnh khuôn khổ pháp lý trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, tạo cơ sở triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2 vào chiều nay, Quốc hội khoá XVI sẽ thông qua 5 luật, nghị quyết và tiến hành họp phiên bế mạc.