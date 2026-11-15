Quốc hội khóa XVI: Quyết sách lớn, khơi thông động lực tăng trưởng

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Điểm nổi bật nhất trong kỳ họp cuối năm là Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (17/10/2026).

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế và giảm 2% giá điện, sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng. Đồng thời, Chính phủ cũng triển khai giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong năm 2026-2027. Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256.700 tỷ đồng trong năm 2026.

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng cho hay, Chính phủ đã tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cụ thể, trong 10 tháng đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên chất vấn.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, cần phải huy động một nguồn lực rất lớn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động ở mức khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Để huy động được nguồn lực này trong năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp, trong đó sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên và ưu tiên chi đầu tư công. Bên cạnh đó, sẽ phát hành các loại hình trái phiếu, vay vốn ODA. Cùng với đó, Chính phủ sẽ tập trung phát triển thị trường vốn, chứng khoán và thị trường tài chính hiện đại...

Tháo gỡ điểm nghẽn đưa đất nước phát triển

Hơn 20 ngày làm việc khẩn trương (từ ngày 17/10 - 13/11), quốc hội đã thảo luận nhiều dự án luật quan trọng tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đưa đất nước phát triển. Đặc biệt trong đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Một trong những trọng tâm chính sách khi sửa Luật Đất đai, Chính phủ đề xuất tăng chi phí đối với các dự án bỏ đất hoang hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Theo đó, chủ đầu tư phải nộp khoản tiền tăng dần qua từng năm nếu không sử dụng đất đúng tiến độ. Sau 60 tháng, nếu đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi. Quy định nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp giữ đất chờ tăng giá mà không triển khai dự án.

Dự thảo cũng bổ sung các phương án bồi thường, tái định cư để người bị thu hồi đất có thêm lựa chọn về chỗ ở. Trường hợp chỉ bị thu hồi một phần đất ở, người dân có thể được bố trí tái định cư ngay trên diện tích còn lại của thửa đất nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện. Cách làm này giúp họ không phải chuyển đến nơi ở mới, hạn chế xáo trộn cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, với dự án Luật Đất đai, việc sửa đổi lần này cần hướng tới xây dựng một đạo luật quy định khung nguyên tắc, kết hợp với cơ chế linh hoạt, bảo đảm tính ổn định, tránh phải sửa đổi liên tục.

"Luật Đất đai cần hướng tới tính ổn định ít nhất 10 - 15 năm. Khi sửa đổi, phải tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi về sở hữu, quyền sử dụng đất, thị trường đất đai, điều tiết địa tô, bảo vệ quyền lợi của người dân và hiệu quả sử dụng đất", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Trọng tâm của chính sách Luật Nhà ở là phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, nhằm giúp người dân có chỗ ở ổn định mà không phải tích lũy khoản tiền lớn để mua nhà. Chính phủ định hướng tăng nguồn cung nhà cho thuê, nghiên cứu cơ chế mua lại nhà ở thương mại để cho thuê với giá phù hợp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thủ tục và nguồn vốn để đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội.

Việc sửa đổi pháp luật cũng hướng tới khơi thông nguồn cung nhà ở, tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản và bảo vệ quyền lợi của người mua, thuê nhà.

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi tập trung đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh, phân cấp mạnh hơn cho địa phương và tăng công khai thông tin về dự án, bất động sản đưa vào giao dịch. Những điều chỉnh này nhằm giảm trở ngại cho doanh nghiệp, tăng tính minh bạch và giúp người mua nhà có thêm thông tin trước khi quyết định giao dịch.

Chính sách được người dân đặc biệt quan tâm

Tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự án luật được nhân dân đặc biệt quan tâm. Trong đó, ngày Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), với nhiều đề xuất mở rộng nguồn hiến nhằm tăng cơ hội điều trị cho người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Một trong những điểm mới là cho phép người chưa thành niên hiến mô có khả năng tái sinh để điều trị cho người thân. Cụ thể, người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có thể hiến cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

Cho ý kiến hoàn thiện dự luật, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho rằng những lo ngại của dư luận trước đề xuất liên quan đến người dưới 18 tuổi là dễ hiểu, bởi vấn đề tác động trực tiếp đến trẻ em trong bối cảnh nguy cơ mua bán tạng, bắt cóc và trục lợi bất chính vẫn hiện hữu.

Theo ông, việc sửa luật là cần thiết để khắc phục những bất cập hiện nay, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tốt hơn người hiến tặng, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, chính sách cũng phải tính đến nhu cầu của những bệnh nhân nặng đang chờ ghép tạng, với hy vọng có thêm cơ hội sống.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định dự thảo tuyệt đối cấm lấy mô không tái sinh và bộ phận cơ thể từ người dưới 18 tuổi còn sống. Nhóm này chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, như tế bào gốc tạo máu, tế bào lympho từ máu ngoại vi, khi đáp ứng các điều kiện chặt chẽ.

Trong kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Chính phủ đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Tại dự thảo, Chính phủ cũng đề xuất lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng hay bổ sung cơ chế Nhà nước bù đắp chi phí hợp lý, nếu giá bán điện chưa kịp điều chỉnh.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, luật quy định giao Thủ tướng quyết định lộ trình xoá bỏ bù chéo giá điện, dựa trên đánh giá tác động một cách đầy đủ. "Chúng ta phải đánh giá một cách rất kỹ lưỡng cho từng nhóm đối tượng, từng vùng miền", ông cho hay.

Xây dựng hệ thống pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh

Trao đổi với phóng viên ngay sau khi đợt 1 Kỳ họp thứ hai kết thúc, nhiều đại biểu đánh giá cao chất lượng, không khí các phiên thảo luận, chất vấn cũng như sự quyết liệt của Quốc hội nhằm đáp ứng tinh thần “kịp thời, mở đường” cho sự phát triển.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đoàn Hà Nội) nhìn nhận, đợt 1 của Kỳ họp thứ hai đã diễn ra rất khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với khối lượng công việc rất lớn là thảo luận về các dự án luật và nghị quyết. Các nội dung này đều rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, tạo động lực mới để phát triển đất nước.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đoàn Hà Nội).

Quốc hội đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, bố trí làm việc cả ngày nghỉ. Tuy nhiên, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung trao đổi, thảo luận để xây dựng các dự án luật, nghị quyết có chất lượng cao, sát với thực tiễn cuộc sống và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích của người dân.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt cũng đánh giá rất cao các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết. Theo đại biểu, sau khi được trình Quốc hội, tại các tổ, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn. Trên cơ sở thảo luận tại tổ, các dự án đã được rà soát, chỉnh lý và tiếp tục đưa ra hội trường để thảo luận chung.

“Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với những nội dung đã thảo luận và tiếp thu, chúng tôi đánh giá, các dự án luật và nghị quyết của kỳ họp thứ hai sẽ tiếp tục được chỉnh lý, rà soát để trình Quốc hội thông qua với chất lượng cao nhất”, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt tin tưởng.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (đoàn Đồng Nai) cho rằng, kỳ họp đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước; phát huy vai trò tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Theo đại biểu Lê Nữ Thùy Dương, Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược với ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Công tác lập pháp; kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; hoạt động giám sát của Quốc hội.

Trong đó, nhiều dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.