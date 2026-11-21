Quốc hội Khóa XVI

Kỳ họp thứ 2 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Chiều 21/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc Kỳ họp thứ 2.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phương pháp làm việc khoa học, tập trung và khẩn trương, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp được triển khai với tinh thần bối cảnh mới, tư duy mới, cách làm mới.

Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật. Trong đó, Quốc hội quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng; thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (ảnh QH).

Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kết quả này khẳng định tinh thần hành động, quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của đất nước và ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội đồng thời tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác do Chính phủ và các cơ quan gửi đến theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp (ảnh QH).

Đưa các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống

Đánh giá về những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Đó là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận tinh thần tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội. Các đại biểu đã chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất các giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc (ảnh QH).

Từ kết quả kỳ họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua, để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, cần tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

Quốc hội kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.

Cùng với đó, tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; đẩy mạnh thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc (ảnh QH).

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương đã phối hợp hiệu quả, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Nhân sự kiện lần đầu tiên cả nước tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11/2026), Chủ tịch Quốc hội chúc đồng bào cả nước có ngày nghỉ lễ vui tươi, bổ ích, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.